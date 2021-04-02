وزير الأوقاف: الدين الحقيقي هو فن صناعة الحياة "ليس الموت"

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن سنة الحياة قائمة على العمل والاجتهاد والاتقان، والدين يحث على العمل، لافتا إلى أن الاقتصاد لابد له من قوة تحميه، والقوة لابد لها من اقتصاد قوي يحميها.





وأشار "جمعة"، خلال شعائر صلاة الجمعة من مسجد الصحابة بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة، إلى أن الدين الحقيقي هو فن صناعة الحياة، لا فن صناعة الموت كما تفعل الجماعات المتطرفة، مضيفا: "مهمتنا عمارة الدنيا بالدين، وليس تخريب الدنيا بالدين".



