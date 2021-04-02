Advertisements

ضبط 62 ألف نسخة كتاب دراسي داخل أحد المخازن بالقليوبية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:27 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
ضبطت الأجهزة الأمنية 62 ألف نسخة كتاب دراسي داخل أحد المخازن بالقليوبية.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط 62000 إثنين وستون ألف نسخة "كتاب دراسي "جميعها بدون تصريح بالطبع والتوزيع من الجهات المعنية، وذلك داخل مخزن كتب - كائن بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

اتحاد الموانىء البحرية يزف بشرى سارة عن تعويضات مصر بشأن السفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تفاصيل أزمة أحمد فتحي في بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

برودة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

منذ حوالي 4 ساعات

"فقدان الذاكرة وضعف السمع".. استشاري يكشف عن أعراض جديدة لكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

"الأوقاف" تحذر المواطنين: إغلاق أي مسجد في هذه الحالة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

وسط عدة مفاجأت.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة المريخ بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يومين

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نقل الموسيقار هاني مهنى للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

المعاينة الأولية تكشف سبب مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بأوسيم (صورة)

منذ حوالي 16 ساعة

موقف أرسنال الإنجليزي من التعاقد مع أجويرو

منذ 36 دقيقة

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

ضبط 9500 كتاب قبل تصديرها للخارج دون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية

ضبط 1500 نسخة لكتب دراسية بدون تصريح داخل مكتبة بالقاهرة

ضبط 60 ألف نسخة لكتب دراسية خارجية داخل مخزن بالقليوبية

بـ"100 مليون جنيه".. العثور على 600 ألف كتاب تعليمي غير مرخص بأبو النمرس

ضبط 600 ألف نسخة كتاب دراسي بدون تفويض في أبو النمرس

ضبط أكثر من 36 ألف نسخة كتاب دراسى بدون تفويض بالبساتين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:36 ص

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

02:40 ص

وسط عدة مفاجأت.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة المريخ بدوري الأبطال

11:16 ص

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

09:35 م

"فقدان الذاكرة وضعف السمع".. استشاري يكشف عن أعراض جديدة لكورونا

07:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة