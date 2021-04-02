ضبط 62 ألف نسخة كتاب دراسي داخل أحد المخازن بالقليوبية

ضبطت الأجهزة الأمنية 62 ألف نسخة كتاب دراسي داخل أحد المخازن بالقليوبية.



وتمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط 62000 إثنين وستون ألف نسخة "كتاب دراسي "جميعها بدون تصريح بالطبع والتوزيع من الجهات المعنية، وذلك داخل مخزن كتب - كائن بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

