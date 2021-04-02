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موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره بلد الوليد، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة أمام نظيره بلد الوليد، على أرضية ملعب كامب نو، معقل الفريق الكتالوني.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 62 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث وأربع نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة، في حين يتواجد بلد الوليد في المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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