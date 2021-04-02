الأهلي يخطط لحسم صفقة الساحر في الميركاتو الصيفي

يخطط مسؤولو الكرة بالنادي الأهلي، لحسم صفقة المهاجم الأروجوياني جاستن سيرينو جناح الفريق الكروي الأول بنادي صن داونز الجنوب إفريقي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأيد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، طلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيمان بالتعاقد مع الأوروجوياني جاستن سيرينو جناح فريق صن داونز الجنوب أفريقي في الصيف المقبل.

ووضع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، سيرينو على رأس العناصر التي طلب المدير الفني ضمهم في الموسم الجديد.

وكانت مفاوضات مسؤولي الأهلي، مع صن داونز الجنوب إفريقي قد توقفت بسبب تمسك إدارة النادي الجنوب إفريقي باللاعب سيرينو ووضع شروطاً كبيرة للموافقة على بيعه.

ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لمواجهة المريخ السوداني ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.