مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

يستعد عشاق كرة القدم الأوروبية حول العالم، لعودة منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وأجريت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا بالنسخة الجديدة، في الشهر الماضي وأسفرت عن مواجهات نارية.

وستكون أبرز المباريات المنتظر في الدور ربع نهائي، عندما يلتقي ريال مدريد نظيره ليفربول الإنجليزي، في نهائي مكرر لعام 2019 التي توج بها الميرنجي.

بينما ينتظر بايرن ميونخ الألماني مواجهة نارية ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، في نهائي مكرر للنسخة الماضية والتي انتهت بفوز الفريق البافاري.

وتقام مباريات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، في توقيت واحد وهو التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ونرصد مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا في شهر أبريل الجاري بالتقرير الآتي:-

أولًا- مباريات الذهاب

ريال مدريد × ليفربول يوم 6 أبريل على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

مانشستر سيتي × بوروسيا دورتموند يوم 6 أبريل على ملعب الاتحاد

بايرن ميونخ × باريس سان جيرمان يوم 7 أبريل على ملعب اليانز أرينا.

بورتو × تشيلسي يوم 7 أبريل على ملعب النور بالبرتغال.

ثانيًا- مباريات الإياب

باريس سان جيرمان × بايرن ميونخ يوم 13 أبريل على ملعب حديقة الأمراء.

تشيلسي × بورتو يوم 13 أبريل على ملعب ستامفورد بريدج.

ليفربول × ريال مدريد يوم 14 أبريل على ملعب آنفيلد.

بوروسيا دورتموند × مانشستر سيتي يوم 14 أبريل على ملعب سيجنال أدونا بارك.

كما أنه من المقرر أن تقام مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب نهاية دور الثمانية، يوم 27 أبريل الجاري.