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تسجيل بيانات منحة العمالة الغير منتظمة 2021 برقم البطاقة الشخصية الاستعلام عن موعد صرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة وزارة القوي العاملة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:34 م
العمالة الغير منتظمة 2021
العمالة الغير منتظمة 2021
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تسجيل بيانات منحة العمالة الغير منتظمة 2021 برقم البطاقة الشخصية الاستعلام عن موعد صرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة وزارة القوي العاملة

تسجيل بيانات منحة العمالة الغير منتظمة 2021، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن التسجيل الخاص بالعمالة الغير منتظمة سوف يكون متاح أمام الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل من العمالة الغير منتظمة وكذلك العمالة اليومية من المواطنين المصريين، وذلك من خلال التقديم على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن، والتي قامت الوزارة بإطلاق من اجل التسهيل والتيسير على محدودي الدخل من العمالة اليومية والعمالة غير المنتظمة للتسجيل في المنحة والاستفادة منها.

تسجيل العمالة الغير منتظمة واليومية من خلال الاسم ورقم البطاقة الشخصية
قامت وزارة التضامن الاجتماعي متمثلة في سيادة الوزير محمد سعفان وزير التضامن الاجتماعي، بأن الوزارة قامت بإتاحة التسجيل مرة أخري أمام كافة المواطنين من أصحاب الدخل المحدود او العمالة اليومية والغير منتظمة، وذلك من خلال دخول المواطن الذي يرغب في التسجيل في المنحة آلية الرابط الخاص بموقع وزارة التضامن الاجتماعي، والتسجيل في المنحة من خلال استخدامه الرقم القومي الخاص به والاسم.

التصريحات الجديدة لوزارة التضامن الاجتماعي
بناءاً على التصريحات الخاصة بسيادة معالي وزير التضامن الاجتماعي محمد سعفان، والذي أعلن خلالها أنه في الفترة المقبلة الوزارة سوف تكون على استعداد تام من أجل فتح الباب أما كافة المواطنين للتسجيل في المنحة ممن يحملون الجنسية المصرية ويقع ضمن فئة العمالة اليومية والغير منتظمة لفئة محدودي الدخل، وجاء ذلك في ظل سعي الوزارة الدائم على مساندة ومساعدة الفئات الأكثر فقرا واحتياجًا في كافة محافظات الجمهورية.

كما تقوم الوزارة في الوقت الحالي بتجهيز قواعد البيانات التي لديها من أسماء المواطنين المستوفين لجميع الشروط، وفي حالة رغبة أي مواطن عن الاستعلام عن استحقاقه المنحة من عدمه هو مجرد الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بالتضامن الاجتماعي، ومن ثم الاستعلام عن الاستحقاق من خلال الاسم والرقم القومي.

تسجيل بيانات منحة العمالة الغير منتظمة 2021 برقم البطاقة الشخصية الاستعلام عن موعد صرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة وزارة القوي العاملة

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ننشر أسماء المقبولين في منحة العمالة غير منتظمة عبر رابط manpower.gov.eg (وزارة القوى العاملة)

(اسماء المستحقين) صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2021 برقم البطاقة فقط وموعد صرف الدفعة السادسة “500 جنية”

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