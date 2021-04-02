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بيراميدز يكشف كواليس أزمة أحمد فتحي

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف هاني سعيد المدير الرياضى لـ بيراميدز، تفاصيل الأزمة القائمة بين اللاعب أحمد فتحى وبين النادى.


وقال خلال مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم " المذاع على قناة "أون تايم سبورتس"، إن أحمد فتحى شعر بالغضب بسبب عدم مشاركته فى إحدى المباريات مع الفريق.

 

وأوضح هانى سعيد أن شعور أحمد فتحى بالغضب طبيعى وأن هذا من حقه، مشيرًا إلى أنه تحدث معه بعدها وأبلغه أن ذلك متعلق بالأمور الفنية وأن قرار المشاركة يخص المدير الفنى.

 

وأكد لا يعلم شيئا عما دار فى المكالمة التى جمعت بين أحمد فتحى والمستشار الفنى للنادى أحمد حسام ميدو، لأن ذلك حدث قبل سفر بعثة بيراميدز إلى المغرب بقليلة، وأفاد بأن سيتم عقد جلسة مع الثنائى لحل الخلاف.

 

وتابع: "مفكرناش أبدًا نبيع أحمد فتحى.. وهو من اللعيبة اللى بنتعز بوجودها معانا، ومستحيل نفكر لأنه مهم جدًا بالنسبة لنا".

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