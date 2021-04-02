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مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:44 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط 1289 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:
ضبط 2٫5 طن "دواجن ومقطعاتها" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بمحافظة القاهرة.

ضبط 10 طن "صلصة طعام" معبأة داخل عبوات يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية – 5 طن ملح سياحات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومحظور استخدامه في الأغراض الغذائية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الطماطم بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

ضبط 10 طن "فراولة" معبأة داخل عبوات يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية

ضبط 4 طن "دقيق فاخر" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الغربية

ضبط 5 طن سكر تمويني" معبأة داخل أجولة غير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة أمين عهدة لمخزن لإحدى شركات تجارة الجملة بمحافظة القليوبية.

ضبط مالك محل بدال تمويني – بمحافظة الجيزة بحوزته 1٫5 طن سكر تمويني – 300 عبوة "زيت تمويني" مخصصين ربطًا على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء.

ضبط 31462 عبوة مستحضرات تجميل" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مسجلة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مخزن لمستحضرات التجميل بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

ضبط عدد 3500 قطعة "كمامة" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة سوهاج.

ضبط 1،800 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل أجولة غير صالحة للاستخدام الحيواني لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة البحيرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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