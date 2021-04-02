العدالة وأحد يصعدان للدوري الممتاز للبراعم تحت ١٥

صعد فريقا العدالة وأحد إلى الدوري الممتاز للبراعم تحت 15 عامًا للموسم الرياضي المقبل 2021-2022.





وجاء صعود العدالة وأحد بعد تأهلهما إلى نهائي بطولة أندية المملكة لدرجة البراعم تحت 15 عامًا (الدرجة الأولى) على حساب العروبة والفيحاء.





وحقق العدالة فوزًا على ضيفه العروبة بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت بينهما أمس الخميس، في إياب نصف النهائي، علمًا بأن مباراة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي.



