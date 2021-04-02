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العدالة وأحد يصعدان للدوري الممتاز للبراعم تحت ١٥
الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:44 م
الفجر السعودي
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صعد فريقا العدالة وأحد إلى الدوري الممتاز للبراعم تحت 15 عامًا للموسم الرياضي المقبل 2021-2022.
وجاء صعود العدالة وأحد بعد تأهلهما إلى نهائي بطولة أندية المملكة لدرجة البراعم تحت 15 عامًا (الدرجة الأولى) على حساب العروبة والفيحاء.
وحقق العدالة فوزًا على ضيفه العروبة بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت بينهما أمس الخميس، في إياب نصف النهائي، علمًا بأن مباراة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي.
وكرر أحد تفوقه على الفيحاء وفاز عليه بهدف نظيف، ليتأهل بمجموع اللقاءين (2-0).
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