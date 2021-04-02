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بعد عرض جنوب إفريقيا.. الأهلي يحدد موعد حسم مصير موسيماني

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تحسم لجنة التخطيط بالنادى الاهلى التى يترأسها محسن صالح، مصير بيتسو موسيمانى المدير الفنى للاحمر عقب عودة البعثة من السودان وخوض مباراة المريخ.

 

ويلتقي الأهلي مع المريخ السوداني السبت المقبل فى الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

 

وستناقش لجنة التخطيط مع موسيماني موضوع رحيلة لتولى تدريب منتخب جنوب إفريقيا بعد تلقية عرضا من المسوؤلين فى بلاده لتولى قيادة منتخب الاولاد عقب إقالة موليفي نتسيكي، المدير الفني لمنتخب الأولاد التى جاءت بعد خسارته أمام منتخب السودان بهدفين دون رد، ومن ثم فشل منتخب الأولاد في الصعود إلى كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام في يناير 2022 بالكاميرون المقبل.

 

وتولى موسيماني مهمة تدريب النادي الأهلي في أكتوبر 2020، وقاد الفريق للتتويج بالثلاثية، الدوري المصري وكأس مصر، وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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