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مواصلة جهود وزارة الداخلية للتصدى لجرائم السرقات

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:51 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل لقيامه سرقة حقيبة من إحدى السيدات بأسلوب المغافلة بمنطقة الجمالية.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء "مسجل شقى خطر- سرقات عامة" وبحوزته حقيبة يد بداخلها هاتف محمول، مبلغ مالى "مجهولين المصدر.

بمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقتهم من إحدى السيدات حال تواجدها بأحد المحال التجارية بأسلوب "المغافلة".
أمكن التوصل للمجنى عليها وبإستدعائها تعرفت على الهاتف وإتهمته بالسرقة.

وأضاف المتهم بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"وإعترف بإرتكاب عدد 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقر بقيامه بالتصرف فى متحصلات تلك الوقائع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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