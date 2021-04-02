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بدء التسجيل في عمومية الصحفيين بالإسكندرية وسط إجراءات إحترازية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:52 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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بدأت عملية التسجيل في الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، صباح اليوم الجمعة، بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية.

واتخذ مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، برئاسة فكري عبد السلام، كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها النقابة العامة الصحفيين، التي تهدف إلى الحرص على صحة وسلامة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

وشهدت النقابة تعليق كشوف المشتغلين بالإسكندرية، ولوحات استرشادية بشأن مقر التسجيل والتصويت.

وتجري الانتخابات على مقعد النقيب والذي يشغله حاليا ضياء رشوان، ونصف عدد المقاعد طبقًا لنص المادة 43 من قانون النقابة والتي تنص على أن مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات، وتنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، ومدة عضوية النقيب سنتان، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متواليتين، وتكون العضوية في مجلس النقابة بلا أجر أو مكافأة.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، الكشوف النهائية لأسماء المرشحين لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين مارس 2021.

وشملت قائمة المرشحين على منصب النقيب: ضياء رشوان "الأهرام"، رفعت رشاد "أخبار اليوم"، سيد الإسكندراني "الجمهورية"، طلعت هاشم "مصر الفتاة"، كارم يحيى "المشهد"، محمد مغربي "الشعب".

21 مرشحًا "فوق السن"، وضمت قائمة المرشحين على مقاعد مجلس النقابة فوق 15 سنة عضوية 21 مرشحا هم: إبراهيم أبو كيلة "الجمهورية"، أسامة شحاتة "الجمهورية"، السيد حجازي "الأهرام"، جمال عبدالرحيم "الجمهورية"، حسين الزناتي "الأهرام"، خالد البلشي "حر"، صفوت عبد العظيم وهبه "الأهرام"، عبد الرءوف خليفة "الأهرام"، فكرية أحمد "الوفد"، محمد بهجت "الأهرام"، محمد خراجة "الأهرام"، عبدالمجيد عبدالرازق "الأهرام"، محمود صبري "الأهرام"، ممدوح الصغير "أخبار اليوم"، نور الهدى زكي "العربي"، هاني عمارة "الأهرام"، هبة محمد باشا "الأهرام"، هيثم فوزي رخا "الأهرام"، وجدي رزق "الأهرام"، ياسر سليم "القومية".

وضمت قائمة المرشحين تحت الـ15 سنة عضوية 35 مرشحًا هم: أبوالسعود محمد "المصري اليوم"، أحمد الدمرداش "أموال الغد"، أحمد صبري "الديار"، أحمد محفوظ "حر"، إسلام أحمد أبازيد "السوق العربية"، إكرام منصور "الجمهورية"، الشحات مصطفى سرحان "الغد"، أيمن عبدالمجيد "روز اليوسف"، أيمن مصطفى "الصباح"، حسام السويفي "الفجر"، حسين متولي "البديل"، داليا أبوشقة "مجلة الإذاعة والتليفزيون"، دعاء النجار "الجمهورية"، ريمون فرنسيس "حر"، سامي عبدالراضي "الوطن"، سامية فاروق "الوفد".
كما ترشح أيضًا كل من: سمية العجوز "وكالة أنباء الشرق الأوسط"، طه حسن إبراهيم "السوق العربية"، علاء عمران "الجمهورية"، على حلبي "أخبار اليوم"، عمر عمار "الإذاعة والتليفزيون"، عمرو بدر "الدستور"، عوني نافع "الدستور"، كرم من الله السيد أحمد "مؤسسة أخبار اليوم"، محمد السيد أبوزيد "الشروق"، محمد سعد عبدالحفيظ "الشروق"، محمد منير توفيق "المساء"، محمود عابدين "الدستور"، محمود الضبع "اليوم السابع"، مساعد الليثي "النبأ"، هيثم النويهي "أخبار اليوم"، هيثم بطاح "اليوم"، وائل السادات "البديل"، وليد صلاح "الدستور"، ياسر مصطفى "الأمة".
النقيب كل عامين.. وعضوية المجلس 4 سنوات
بدء التسجيل في عمومية الصحفيين بالإسكندرية وسط إجراءات إحترازية
بدء التسجيل في عمومية الصحفيين بالإسكندرية وسط إجراءات إحترازية
بدء التسجيل في عمومية الصحفيين بالإسكندرية وسط إجراءات إحترازية
بدء التسجيل في عمومية الصحفيين بالإسكندرية وسط إجراءات إحترازية
بدء التسجيل في عمومية الصحفيين بالإسكندرية وسط إجراءات إحترازية
بدء التسجيل في عمومية الصحفيين بالإسكندرية وسط إجراءات إحترازية
بدء التسجيل في عمومية الصحفيين بالإسكندرية وسط إجراءات إحترازية
بدء التسجيل في عمومية الصحفيين بالإسكندرية وسط إجراءات إحترازية

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