الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وتوابعها يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا



تلقى الأنبا كيرلس، أسقف مركز نجع حمادى وتوابعها، صباح اليوم الجرعة الأولى من لقاح (سينوفارم) المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وذلك بمركز صحة الاسرة( المشروع الاوروبى )بمدينة قنا وسوف يتلقى نيافته الجرعة الثانيه بعد ثلاثة أسابيع.



وقد أشاد الأنبا، بالمجهود المقدم من خلال الفرق الطبية التابعة لمديريه الشئون الصحية بقنا وادارة نجع حمادىً الصحية، مؤكدًا على أهمية التسجيل لتلقى اللقاح الذى يعد من أحد أهم أهداف المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، كما دعا جميع المواطنين بسرعة التسجيل علي موقع الوزارة حتي يتثني لهم أخذ اللقاح.

