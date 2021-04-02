



بالرقم القومي.. الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 وأهم شروط البرنامج عبر موقع التضامن الاجتماعي





استعلام معاش تكافل وكرامة 2021 وأهم شروط البرنامج المطلوبة، تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي في استقبال طلبات المواطنين لتسجيل معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي الالكتروني الخاص بها، الي جانب ذلك يقوم العديد من المتقدمين بالتساؤل حول الاستعلام عن معاش كرامة لمعرفة موعد صرف الدعم لجميع مستحقيه وطريقة الاستلام وغيرها، وعبر موقعنا نضع بين ايديكم تفاصيل اكثر عن معاش تكافل وكرامة من وزارة التضامن الاجتماعي.





شروط التسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2021

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على دعم المعاش، وذلك علي النحو التالي:-





- أن تكون الأسرة المتقدمة لديها أطفال حديث الولادة.





- أن يكون سن المتقدم للحصول على المعاش يزيد عن 65 عام، ومن أصحاب الأمراض المزمنة أو لديه عجز أو اي سبب يمنعه عن العمل، وان يثبت ما يفيد بذلك بالتقارير الطبية.





- تقديم كافة المستندات المطلوبة من صور البطاقة الشخصية، شهادات الميلاد، وثيقة الزواج.





- أ ن لا يكون المتقدم يعمل بشكل منتظم في قطاع الحكومة أو القطاع الخاص، وباجر أكثر من 400ج.





إلكترونيا استعلام منحة العمالة غير المنتظمة 2021

يتم الاستعلام إلكترونيا عن كافه الأمور المتعلقة بمعاش تكافل وكرامة بالرقم القومي المكون من 14 رقم، ويتم كتابته في الخانة المخصصة لذلك والضغط على زر استعلام، من موقع وزارة التضامن الاجتماعي، للحصول علي إجابة لجميع الأسئلة المتعلقة بالتسجيل، أو في حالة تسجيل الشكاوي.



