رئيس جمعية تجار تجزئة الإسماعيلية يكشف عن استقرار الأسعار في شهر رمضان

قال جمعة الفل رئيس الجمعية العامة لتجار التجزئة في محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، إن معظم أسواق المحافظة تشهد استقرارا في بعض المنتجات وانخفاض في البعض الأخر، من الخضروات والفاكهة وياميش رمضان، وذلك بسبب زيادة المنتجات المعروضة وقلة الشراء، لافتا أن الأيام المقبلة سوف تشهد ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن، وذلك بسبب انخفاض أسعارها عن أسعار اللحوم، وإقبال المواطنين عليها في أول أيام شهر رمضان.



طرح كميات كبيرة من المنتجات في أسواق الإسماعيلية قبل شهر رمضان



وأكد الفل، في تصريحات صحفية خاصة لـ "الفجر"، أنه تم توفير كميات كبيرة من السلع والمنتجات وياميش رمضان، تم طرحها بالفعل في سوق الجمعة الذي يعد أكبر أسواق محافظة الإسماعيلية، وذلك بأسعار مناسبة، من الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك وجميع أنواع ياميش رمضان.



وأضاف جمعة الفل رئيس شعبة تجار الإسماعيلية، أن الإقبال على الشراء هذا العام ضعيف لأسباب كثيرة من بينها، وباء الكورونا، وعزوف المواطنين عن الشراء، بالإضافة الي الحالة الاقتصادية ساهمت هذا العام في ضعف الاقبال على شراء ياميش رمضان، خاصة وأن الياميش ارتبط في أذهان المصريين بشهر النسمات الروحانية وصلاتي التراويح والتهجد.



وكشف رئيس الجمعية العامة لتجار تجزئة الإسماعيلية عن أسعار ياميش رمضان، حيث بلغ سعر كيلو الزبيب المصري 40 جنيها، كركدية سوداني 60 جنيها، والزبيب التركي 60 جنيها للكيلو، والإيراني 56 جنيها، سجل كيلو عين الجمل سعر 90 جنيها، والبندق بـ 160 جنيها، وسعر كيلو اللوز يتراوح بين 90 إلى 160 جنيها حسب الجودة، وبلغ سعر كيلو الفول السوداني المقشر 40 جنيها، والعناب بـ 100 جنيه، وسجل سعر كيلوا الدوم 48 جنيها، والخروب المطحون بـ 16 جنيها.



بينما سجل سعر الخروب العيدان بـ 40 جنيه، وسعر كيلو جوز الهند 60 جنيه، والقراصيا بـ 80 جنيه، والزبيب الفاخر بــ44 جنيه، وتراوح سعر البلح بين 20 جنيه للكيلو وحتى 45 جنيه، فيما وصل سعر بلح شبح الصعيد ونسر الصعيد وسلطان إلى 60 جنيه للكيلو، وسعر كيلو المشمشية 110 جنيه، وسعر كيلو الفول الحصى 12 جنيه، وسعر كيلو البلح السوداني يبدأ من 20 جنيه حسب الجودة ودرجة الرطوبة، وسعر البلح العراقي المستورد 25 جنيه، وبلغ سعر كيلو قمر الدين المصري الفاخر 10 جنيه لـ 400 جرام، وتمرض هندى 20 جنيه لـ 400 جرام.



أسعار الخضروات والفاكهة في أكبر أسواق المحافظة



أسعار الخضروات والفاكهة، في أسواق وشوادر ومنافذ محافظة الإسماعيلية، حيث وصل سعر البرتقال البلدي بين 2 إلي 3 جنيهات، والبرتقال "أبو سرة" بين 4 إلى 5 جنيهات، والجوافة 8 جنيهات، واليوسفي من 3 إلي 5 جنيهات للكيلو، والجريب فروت ما بين 4 و6 جنيهات، والموز من 8 إلي 10 جنيهات للكيلو.



وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 15 إلى 20 جنيهًا، والليمون البلدي بين 15 إلى 20 جنيه، والليمون أضاليا بين 5 إلى 10 جنيهات، والرمان بين 7 إلى 9 جنيهات، وبطيخ من 20 إلى 30 كيلو جنيه للواحدة، والفروله من 6 الي 8 جنيهات للكيلو.



وشهدت أسعار الخضروات استقرارًا في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو البطاطس من 2 الي 3 جنيهات، والبسلة الخضراء من 4 الي 6 جنيهات للكيلو، والطماطم ما بين 2 إلى 4 جنيهات، والبصل 5 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 6 جنيهات، والبامية 12 جنيها، وورق العنب 30 جنيه للكيلو، والفلول الأخضر 5 جنيهات للكيلو.



وبلغ سعر كيلو الكوسة 5 جنيهات، والخيار من 2 إلى 4 جنيهات، والثوم حسب النوع والجودة من 10 الي 25 جنيه للكيلو، وفلفل السويس 7 جنيهات، الباذنجان 3 جنيهات، الملوخية 5 جنيهات، والفلفل الألوان 8 جنيهات، والفلفل البلدي 5 جنيهات، والجزر 3 جنيهات، والبطاطا 5 جنيهات، والقلقاس 8 جنيهات.

