المركزي للإحصاء: عدد سكان مصر بالداخل وصل إلى 101.67 مليون نسمة

أعلنت الساعه السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 101 مليون و674 الفا و434 نسمة وذلك فى تمام الساعة التاسعه من صباح اليوم .





وأوضح المركزي للإحصاء-وفقا لموقع الجهاز عبر الانترنت - أن القاهرة جاءت فى المرتبة الأولى كأعلى المحافظات في عدد السكان لتسجل 10 ملايين و027 ألفا و656 نسمة, ويليها محافظة الجيزة ب`9 ملايين و222 ألفا و152 نسمة, ثم محافظة الشرقية 7 ملايين و660 ألفا و820 نسمة .





وجاءت جنوب سيناء كأقل المحافظات في عدد السكان بنحو 110 آلاف و912 نسمة, ثم محافظة شمال سيناء ب`450 ألفا و528 نسمة, يليها مطروح 506 آلاف و344 نسمة.