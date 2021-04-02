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المركزي للإحصاء: عدد سكان مصر بالداخل وصل إلى 101.67 مليون نسمة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:55 م
بوابة الفجر
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أعلنت الساعه السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 101 مليون و674 الفا و434 نسمة وذلك فى تمام الساعة التاسعه من صباح اليوم .

 وأوضح المركزي للإحصاء-وفقا لموقع  الجهاز عبر الانترنت - أن القاهرة جاءت فى المرتبة الأولى كأعلى المحافظات في عدد السكان لتسجل 10 ملايين و027 ألفا و656 نسمة, ويليها محافظة الجيزة ب`9 ملايين و222 ألفا و152 نسمة, ثم محافظة الشرقية 7 ملايين و660 ألفا و820 نسمة . 

وجاءت جنوب سيناء كأقل المحافظات في عدد السكان بنحو 110 آلاف و912 نسمة, ثم محافظة شمال سيناء ب`450 ألفا و528 نسمة, يليها مطروح 506 آلاف و344 نسمة.

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