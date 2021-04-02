"أمن القليوبية" يكشف غموض العثور على جثة في الزراعات ببنها

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الجمعة، غموض العثور على جثة في أحد الزراعات بدائرة مركز بنها.



وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، استدرج المجني عليه، بحجة تسوية خلافات بينهما، وقام بضربه بآلة حادة على رأسه بحجة تأديبه، إلا أنه فوجئ بوفاته، وألقي القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



كان المقدم احمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز بنها، تلقى بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب وسط الزراعات بدائرة المركز، جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث مديرية الأمن، وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، صديق المجني عليه قام بارتكاب الواقعة، لوجود خلافات بينهما، فعقد العزم على الانتقام منه وتأديبه.



وبتاريخ الواقعة اتصل به هاتفيا، وطلب من مقابلته، واصطحابه بدراجة نارية، ملك والده، إلى مكان العثور، واعتدى عليه بقصد تأديبه، إلا أنه فوجئ بوفاته، وفور اكتشافه لذلك استولى على هاتفه المحمول وهرب.



كما أضاف بتخلصه من الهاتف بإلقائه بإحدى مصارف المياه، والحبل المستخدم في الواقعة بأرض مجاورة، وجرى بإرشاد المتهم ضبط الدراجة النارية، والحبل والأداة المستخدمة في الواقعة وتولت النيابة التحقيق.