Advertisements
في يوم اليتيم.. وزير الأوقاف: الأوطان تكرم بضعفائها
الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:08 م
هدى عبدالرازق
Advertisements
حذر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كل من تسول له نفسه أن يعتدي على مال اليتيم او ينال منه، قائلا: "إياكم وأموال اليتامى".
وأوصى "جمعة"، خلال شعائر صلاة الجمعة من مسجد الصحابة بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة، المجتمع بالأيتام، قائلا: "الأوطان تكرم بضعفائها".
إقرأ أيضا
أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن تنفيذ حملة لرفع الوعي الصحي المجتمعي للأطفال، وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، اليوم الجمعة، داخل دور الأيتام من خلال 27 فريقًا للتواصل المجتمعي على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي تزامنًا مع الاحتفال بيوم اليتيم، في إطار حرص الدولة على الاهتمام بالأطفال والصحة العامة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن السمنة والانيميا والتقزم للأطفال، وتقديم الرسائل التوعوية للاهتمام بالتغذية السليمة للأطفال، بالإضافة إلى خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المراة المصرية للمشرفات بدور الأيتام، وذلك بالمجان تحت شعار (100 مليون صحة).
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements