ضبط 5 أطنان سكر تمويني فاسد بمخزن قبل توزيعها في رمضان

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية، بالتنسيق مع شرطة المسطحات والبيئة، من ضبط مخزن تابع لإحدى شركات الجملة به 5 أطنان سكر تمويني فاسد، وغير صالح للاستخدام الآدمي قبل إعادة طرحها في رمضان، وضبط 3 منشآت صناعية مخالفه للبيئة، و32 سيارة تتجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات.



وتلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات، يفيد شن حملة بالتنسيق مع مديرية ومباحث تموين القليوبية، أسفرت عن ضبط 5 أطنان سكر تمويني معبأة داخل أجولة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصه الطبيعية، ويشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بحوزة أمين عهدة لمخزن لإحدى شركات تجارة الجملة مستغلا حلول شهر رمضان.



وضبط 3 منشآت صناعية، لعدم وجود سجل الحالة البيئية، وسجل المواد والمخلفات الخطرة، وعدم توفير مهمات الوقاية للعاملين، والتخلص غير الآمن من المخلفات الخطرة، وتخزين غير آمن للمواد والمخلفات الخطرة بالمخالفة لقانون حماية البيئة.



كما جرى ضبط 32 سيارة تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات بالمخالفة لقانون حماية البيئة.