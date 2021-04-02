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بحضور 900 فقط.. 'الصحفيين' تمد التسجيل بالعمومية نصف ساعة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:07 م
جانب من العمومية
جانب من العمومية
ميسون أبو الحسن - تصوير: عبير أحمد
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أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، مد التسجيل بكشوف الجمعية العمومية نصف ساعة حتى الواحدة والنصف ظهرًا، وذلك تعويضًا عن صلاة الجمعة.

وناشد "ميري"، الزملاء الصحفيين، بضرورة التسجيل بالكشوف، لاكتمال النصاب القانوني وانعقاد الانتخابات.

وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

ويتطلب اكتمال النصاب القانوني، لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور نحو 2420 صحفيً يمثلون 25% + 1من عدد المقيدين بجدول المشتغلين بالنقابة، إعمالا لنص المادة 33 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.

وتعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بنادي المعلمين بالجزيرة، ومن المقرر أن تشهد في حالة اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد، إجراء انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب و6 مقاعد بمجلس النقابة.


ويتضمن جدول الأعمال ما يلي:

١-  التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في 15 مارس 2019. 

2- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من (مارس 2020) حتى ( فبراير 2021).

3 – اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية فى 31- 12- 2019، وكذلك المنتهية فى 31- 12- 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021.

4- إجراء الانتخابات على منصب النقيب، والتجديد النصفى لـ(6) من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على منصب النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي، من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.

 5- ما يُستجد من أعمال.

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