الاسكان تعلن الانتهاء من أعمال المرافق بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية

قام المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بالمشروعات الجاري تنفيذها من قبل وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة، ومسئولو الهيئة، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك في إطار التنسيقات الدائمة للعاصمة الإدارية الجديدة والمتابعة الدورية للمشروعات القومية الجاري تنفيذها.





واستهل المسئولون الجولة، بالاطمئنان على أعمال المرافق، بـ(منطقة الوزارات)، ثم تجولوا بساحة الشعب الفاصلة بين مجلسي النواب والشيوخ، ومسجد مصر بالحي الحكومي، حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالمرافق من مياه وصرف وري وكهرباء لتغذية مباني الوزارات بالحي الحكومي، وجارٍ استكمال أعمال الطرق بطبقتي البازلت والإنترلوك، ثم تابعوا الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، والمحاور الرئيسية، ومن ضمنها محور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، والجاري تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام به وأعمال الإنارة بنظام "الهاي ماست"من قبل وزارة الإسكان.





‏كما قدم المهندس شريف الشربينى، عرضاً عن الموقف التنفيذي لتلك المشروعات كلُ في موقعه، ‏ أبرز خلاله تقدم الشركات العاملة في المشروعات ونسب الإنجاز الفعلية، والتي تواكب نسب الإنجاز المستهدفة لتلك المشروعات.





‏وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، ضرورة استكمال الأعمال بالمعدلات المطلوبة والعمل على زيادتها للانتهاء من تلك المشروعات في المواعيد المحددة، مشيراً إلى التزام وزارة الإسكان بتنفيذ المشروعات ‏الموكلة لها ‏في التوقيتات المحددة لها، طبقاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، دون تراخٍ من الشركات عن تنفيذ ذلك المشروع القومي.





‏وفي نهاية الجولة، قدم المهندس ‏عبدالمطلب ممدوح، ‏الشكر ‏لكل العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة على المجهودات المبذولة، وعلى تحقيق نسب متقدمة لتلك المشروعات، مطالباً ببذل أقصى جهد، وتطبيق كل الاجراءات الاحترازية لحماية العاملين من فيروس كورونا.