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الأهلي يعلن سلبية مسحة كورونا للاعبيه قبل مواجهة المريخ

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:12 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن نتيجة المسحة التي خضعت لها بعثة الفريق في السودان جاءت سلبية، وذلك استعدادا لمباراة المريخ المقرر إقامتها في الثالثة عصر غد السبت، على ملعب الجوهرة الزرقاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يرتدي الأهلي زيه البديل المكون من القميص الرمادي والشورت الأسود والجورب الأسود، على أن يرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأصفر بالكامل، ،في مباراة الغد أمام المريخ، بينما يرتدي بطل السودان طاقما من اللون الأصفر بالكامل، وفقا لما اسفر عنه الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، والذي عقد اليوم في مقر اتحاد كرة القدم السوداني بالخرطوم.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على المريخ، في مباراة الغد والوصول إلى النقطة العاشرة، وحسم الصعود إلى الدور التالي في البطولة، بعدما نجح في تحقيق فوز كبير على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.

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