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الكشف عن زي الأهلي أمام المريخ السوداني

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:13 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يرتدي  الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، زيه البديل المكون من القميص الرمادي والشورت الأسود والجورب الأسود،  في مباراة المريخ السوداني المقرر إقامتها في الثالثة عصر غد السبت، على أن يرتدي بطل السودان طاقم من اللون الأحمر بالكامل، وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني للمباراة، الذي عقد صباح اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد السوداني لكرة القدم.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة، من حيث موعد الوصول إلى الملعب، وبدء عملية الإحماء، كما تم الاتفاق على الألوان الخاصة بقمصان كل فريق.

ومن المقرر أن يرتدي الأهلي زيه البديل المكون من القميص الرمادي والشورت الأسود والجورب الأسود، على أن يرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأصفر بالكامل، ويرتدي فريق المريخ طاقما من اللون الأحمر بالكامل.

وحضر الاجتماع الفني كل من  سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز، وعمرو محسب، إداريا الفريق.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام المريخ السوداني غدا السبت، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ويسعى لتحقيق الفوز ورفع رصيده إلى10 نقاط، وحسم التأهل إلى الدور التالي.

ونجح الأهلي في تحقيق فوز كبير خارج الديار، على فيتا كولب الكونغولي بثلاثية نظيفة، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في البطولة، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى، بعد خوض 4 مباريات، حقق الفوز في مباراتين منها أمام المريخ السوداني بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.

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