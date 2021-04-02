موعد مباراة أرسنال ضد تشيلسي في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة





تقام يوم غدًا السبت الموافق الثالث من شهر أبريل مواجهة أرسنال ضد ليفربول والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.





تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها المعلق التونسي الكبير عصام الشوالي.