Advertisements
موعد مباراة أرسنال ضد تشيلسي في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة
الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:17 م
محمد أيمن
Advertisements
تقام يوم غدًا السبت الموافق الثالث من شهر أبريل مواجهة أرسنال ضد ليفربول والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.
ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها المعلق التونسي الكبير عصام الشوالي.
Advertisements