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سامي قمصان: الأهلي يسعى للفوز على المريخ من أجل حسم التأهل

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:16 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق يسعى للفوز على المريخ السوداني في مباراة الغد؛ من أجل حسم التأهل إلى الدور التالي، واستكمال مشوار الحفاظ على لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن الجهاز الفني للأهلي يتعامل باحترام شديد مع المريخ، خاصة أنه يضم عناصر مميزة، ويخوض المباراة على ملعبه.


وأشار قمصان إلى أن المباراة تقام عصرا في درجة حرارة مرتفعة، وهو ما يزيد من العبء البدني على اللاعبين، لكن الأهلي اعتاد على مواجهة مثل هذه الظروف والمتاعب والتغلب عليها، خاصة أنه خاض كل مواجهاته الخارجية في دور المجموعات في نفس التوقيت.


وأكمل: «قمنا بالتحضير بشكل جيد لمباراة المريخ، والاستعداد لها بدأ من القاهرة، وتسير بشكل جيد بعد الوصول إلى السودان، من أجل تحقيق هدفنا، وجميع اللاعبين في حالة معنوية مرتفعة، خاصة بعد الفوز على فيتا كلوب في الكونغو، بالإضافة إلى عودة وليد سليمان، رغم افتقادنا لجهود حمدي فتحي وعلي معلول ومحمود وحيد».


وأكد قمصان أن الجهاز الفني للأهلي واللاعبين، لديهم هدف محدد يعملون على تحقيقه، وهو الحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والسعي لتحقيق البطولة «العاشرة»، رغم ضغط المباريات والإصابات وغيرها.


واختتم مدرب الأهلي تصريحاته بالتأكيد، على أن دعم جماهير النادي في كل مكان، ومساندتها للاعبين هو الحافز والدافع الأكبر للفوز بالألقاب والبطولات.

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