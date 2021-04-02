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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد أرسنال

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:20 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يحل ليفربول يوم غدًا السبت ضيفًا ثقيلًا على فريق نادي أرسنال في المواجهة التي تجمع بينهما على ملعب إستاد الإمارات لحساب مباريات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقبل المباراة يحتل نادي ليفربول المركز السابع على لائحة ترتيب البريميرليج برصيد 46 نقطة فيما يحتل الجانرز فريق نادي الأرسنال المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

ويُمكن مشاهدة المباراة عبر القنوات التالية :-


Sky Sports Main Event UK
TV2 Sport Premium 1 HD
Diema Sport 2 HD
Sport TV 3 Potugal
SuperSport Maximo 1
Idman Azerbaycan
Canal + Family HD
Canal + Sport 3 Afrique
Sky Sports Ultra HD (4K)
RMC Sport 1
Sky Sport Football Italia
beIN 4K HDR
Sky Sports Premier League UK
beIN Sports Connect
TV3 Sport HD Baltic
S Sport 1 HD
beIN Sports 1 HD Premium
SuperSport Premier League

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