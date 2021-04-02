القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد أرسنال





يحل ليفربول يوم غدًا السبت ضيفًا ثقيلًا على فريق نادي أرسنال في المواجهة التي تجمع بينهما على ملعب إستاد الإمارات لحساب مباريات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.





وقبل المباراة يحتل نادي ليفربول المركز السابع على لائحة ترتيب البريميرليج برصيد 46 نقطة فيما يحتل الجانرز فريق نادي الأرسنال المركز التاسع برصيد 42 نقطة.





ويُمكن مشاهدة المباراة عبر القنوات التالية :-







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