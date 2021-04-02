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وزير الشباب والرياضة ومحافظ المنيا يتفقدان المشروع القومي للموهوبين والبطل الأوليمبي

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا المشروع القومي للموهوبين والبطل الأوليمبي لتنمية النشء بنادي المنيا الرياضي والذي يشمل ألعاب (الملاكمة، تنس الطاولة، المصارعة، التايكوندو).

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا والمحاسب عاطف عبد الجابر رئيس نادي المنيا والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا ومندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من نواب البرلمان والشيوخ.

وشهد وزير الشباب والرياضة ومحافظ المنيا ماراثون للدراجات من أمام مبنى الديوان العام على كورنيش النيل حتي نادي المنيا الرياضي، كما افتتح وزير الشباب والرياضة خلال زيارته لمحافظة المنيا اليوم، عددا من المنشآت الرياضية بنادي المنيا الرياضي منها، صالة جيم على مساحة 400 متر مربع، وتفقد تدريب الفتيات على الكرة الخماسية ومشروع، (1000 بنت، 1000 حلم).

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