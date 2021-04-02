نائب رئيس اللجنة الثلاثية بالزمالك يدعم الفريق قبل موقعة مولودية الجزائر

حرص المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك، ورئيس بعثة الفريق في الجزائر على مؤازرة الفريق في التدريب الذي أقيم على ملعب 5 جويلية استعدادا للقاء المولودية.

وتواجد رئيس البعثة في المران من أجل تحفيز اللاعبين، والجهاز الفني قبل المباراة المرتقبة والمصيرية أمام بطل الجزائر.

وخاض الثلاثي محمود عبد الرحيم “جنش” ومحمد أبو جبل ومحمد عواد حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة تحت إشراف أوليفيرا مدرب الحراس.

وشهد تدريب الحراس تركيزا شديدا من الثلاثي، وحرص أوليفيرا على تدريب الحراس الثلاث على سرعة رد الفعل، والتعامل مع الكرات العرضية.

وعقد المدرب البرازيلي جلسة سريعة مع الحراس الثلاث ومنحهم بعض التعليمات خلال التدريب.

واطمأن كارتيرون المدير الفني من دكتور محمد اسامة طبيب الزمالك على حالة اللاعبين قبل مباراة المولودية، خاصة اللاعبين العائدين من الإصابات أمثال محمد عبد الغني وعبد الله جمعة.

وركز الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون، على الجانب البدني في بداية التدريب اليوم، وبعدها خاض الفريق تدريبات بالكرة.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، وأدت كل مجموعة تدريبات بالكرة من لمسة واحدة.

ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر غدا السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.