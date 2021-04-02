قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد المريخ السوداني





يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لمواجهة المريخ السوداني يوم غدًا السبت في المواجهة التي تجمع بينهما على ملعب إستاد المريخ لحساب بماريات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة الثالثة عصرًأ بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





وقبل المباراة يحتل النادي الأهلي المركز الثاني على لائحة ترتيب المجموعة برصيد سبعة نقاط فيما يحتل فريق نادي المريخ المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.





ومن المُنتظر أن تُنقل المباراة عبر إحدى القنوات المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على الترددات التالية :-





قناة مكسبي.

القمر الصناعي : النايل سات.

الأستقطاب : أفقي.

التردد : 11411.

معدل الترميز : 27500.

معدل تصحيح الخطأ : 3/4