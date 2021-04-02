Advertisements

الفرصة الأخيرة.. 'الصحفيين' تعلن المد بتسجيل كشوف العمومية بحضور 1400

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:32 م
جانب من العمومية
جانب من العمومية
ميسون أبو الحسن - تصوير: عبير أحمد
Advertisements
أعلن أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، مد التسجيل بكشوف الجمعية العمومية حتى الساعة الثانية ظهرًا، بحضور 1400 زميل، مؤكدًا أن النصاب القانوني يحتاج حضور ألف زميل آخر، لإعلان الاكتمال وانعقاد الجمعية العمومية.

وقال "ميري" للزملاء الصحفيين: "هذه هي الفرصة الأخيرة لانعقاد الجمعية العمومية، وفي الثانية ظهرًا إذا لم يكتمل النصاب القانوني سنعلن التأجيل وفقًا للقانون.

وناشد "ميري"، الزملاء الصحفيين، بضرورة التسجيل بالكشوف، لاكتمال النصاب القانوني وانعقاد الانتخابات.

وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

ويتطلب اكتمال النصاب القانوني، لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور نحو 2420 صحفيً يمثلون 25% + 1من عدد المقيدين بجدول المشتغلين بالنقابة، إعمالا لنص المادة 33 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.

وتعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بنادي المعلمين بالجزيرة، ومن المقرر أن تشهد في حالة اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد، إجراء انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب و6 مقاعد بمجلس النقابة.


ويتضمن جدول الأعمال ما يلي:

١-  التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في 15 مارس 2019. 

2- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من (مارس 2020) حتى ( فبراير 2021).

3 – اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية فى 31- 12- 2019، وكذلك المنتهية فى 31- 12- 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021.

4- إجراء الانتخابات على منصب النقيب، والتجديد النصفى لـ(6) من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على منصب النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي، من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.

 5- ما يُستجد من أعمال.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين انتخابات نقابة الصحفيين الفجر التجديد النصفي الصحفيين

أخبار تهمك

العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

منذ أقل من نصف ساعة

وسط عدة مفاجأت.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة المريخ بدوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يومين

بعد عرض جنوب إفريقيا.. الأهلي يحدد موعد حسم مصير موسيماني

منذ نصف ساعة

انفصال 6 عربات قطار خلال سيره في أسيوط.. و"الفجر" تكشف كافة التفاصيل

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يخطط لحسم صفقة الساحر في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد المريخ السوداني

منذ أقل من ساعة

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعة

المعاينة الأولية تكشف سبب مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بأوسيم (صورة)

منذ حوالي 17 ساعة

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن مصير ميسي مع برشلونة

منذ ساعة و 8 دقيقة

"فقدان الذاكرة وضعف السمع".. استشاري يكشف عن أعراض جديدة لكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

فتح باب التسجيل في عمومية 'الصحفيين'

وكيل 'الصحفيين' يكشف تفاصيل الساعات الأولى للجمعية العمومية

إقبال كبير على التسجيل بعمومية 'الصحفيين'

بحضور 525 عضو.. 'الصحفيين' تعلن مد التسجيل بكشوف العمومية حتى الساعة الواحدة

عبدالمحسن سلامة: المجلس المقبل أمامه الكثير من التحديات.. وهذه رسالتي للصحفيين(صور)

كحول وكمامات وغياب للتباعد الاجتماعي.. مشاهد عمومية 'الصحفيين' في الساعات الأولى

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:03 م

العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

10:42 ص

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

10:36 ص

الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

01:27 م

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

02:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة