إصابة 15 عاملا في حادث انقلاب سيارة نقل على طريق الإسماعيلية

أصيب 15 عاملا، اليوم الجمعة، بإصابات متفرقة بالجسد، ما بين كسور وجروح وكدمات، وذلك جراء انقلاب سيارة ربع نقل كانوا يستقلونها علي طريق الزقازيق ـ الإسماعيلية قرب مركز ومدينة التل الكبير.



وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد رشاد الغمراوي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود بلاغا عن انقلاب سيارة ربع نقل رقم "ر ط ق 4316" علي طريق الإسماعيلية ـ الزقازيق بمفارق عثمان مدينة التل الكبير على طريق 36 الحربي، مما ادي الي إصابة 15 عاملا بإصابات متفرقة بالجسد.



وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف الي مكان الحادث برئاسة الدكتور حسن درويش وتم نقل المصابين إلي المجمع الطبي بالإسماعيلية وهم، مصطفى إبراهيم سليمان 16 عامًا، ومحمد محمد إبراهيم 15 عامًا، وعبدالحميد عمر عبدالحميد 13عامًا، وإبراهيم محمد إبراهيم 10 سنوات، وشروق ماهر السيد 12 عامًا، وعبير ماهر السيد 16 عامًا، وطفل حوالي 12 عامًا، وجميعهم مقيمين فاقوس محافظة الشرقية وتم نقل المصابين لمجمع الإسماعيلية الطبي، بينما تم نقل 8 مصابين لمستشفي الصالحية الجديدة لتلقي العلاج للازم.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات الحادث.

