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الزمالك يواجه المولودية بالزي الأسود

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:41 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر المقرر لها غدا السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، عن ارتداء الفريق لزيه البديل باللون الأسود في حين يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر، بينما يرتدي الفريق الجزائري الزي الأبيض.

 

وحضر الاجتماع كل من الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق، والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات.

 

واطمأن الدكتور محمد أسامة خلال الاجتماع الفني على الإجراءات الاحترازية في المباراة، وتعقيم غرف الملابس قبل المباراة.

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