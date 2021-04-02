نجم يوفنتوس على طاولة برشلونة

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن أحد نجوم يوفنتوس الإيطالي مطروح على برشلونة الإسباني من أجل الإنضمام له في الموسم المقبل.

وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن فيرونيك رابيو والدة ووكيلة أعمال الفرنسي أدريان رابيو نجم خط وسط يوفنتوس أعادت التواصل مع مسئولي برشلونة.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن رابيو على كان أعتاب الإنضمام للبارسا قبل موسمين، حيث أنهى برشلونة الاتفاق مع فيرونيك لكنه انتقل مجانًا إلى يوفنتوس عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وألمح الموقع الإيطالي أن رابيو يُعاني تحت قيادة بيرلو في يوفنتوس، حيث لا يُعتبر لاعبًا أساسيًا ولا يستبعد اليوفي بيعه في الصيف خصوصا أنه انضم للفريق مجانًا وبيعه سيكون مفيدًا لخزينة النادي.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن تواصل فيرونيك مع البرسا وضع ابنها في السوق ويبدو أنه استبعد خيار العودة إلى الدوري الفرنسي على الرغم من اهتمام مارسيليا به لذلك عاودت الاتصالات مع برشلونة.

على جانب آخر، أوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن انتقال رابيو إلى برشلونة يُعتبر صفقة صعبة خصوصا أن برشلونة يمتلك لاعبين جيدين في هذا المركز وجميع المؤشرات تشير إلى التعاقد مع فينالدوم مجانًا من ليفربول بعد نهاية عقده.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن الخيارات الأخرى أمام رابيو ستكون في الدوري الإنجليزي أو بايرن ميونخ الذي تربطه علاقات قوية مع يوفنتوس.