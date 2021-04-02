البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين مسيرتين تجاه خميس مشيط

أدانت مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين مسيرتين تجاه مدينة خميس مشيط، في استهداف متواصل وممنهج للأعيان المدنية والمدنيين الآمنين، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما.



