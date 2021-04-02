انفصال 6 عربات قطار خلال سيره في أسيوط.. و"الفجر" تكشف كافة التفاصيل

تعرض القطار رقم ٨٢ المتجه من القاهرة إلى أسوان، لانفصال ٦ عربات، أثناء سيره عند قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط، اليوم الجمعة.





ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو خسائر بشرية.





وتلقت محافظة أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات الأزمات والكوارث، بانفصال ٦ عربات من القطار رقم ٨٢ المتجه من القاهرة إلى أسوان، أثناء سيره عند قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط، في الثالثة والنصف صباحا.





وانتقل المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد أسيوط، وبرفقته قوات الدفاع المدني والإنقاذ والإسعاف، وقوات الشرطة، واستدعي جرار من محطة أسيوط، وسحب العربات المنفصلة، وتوصيلها بالقطار المذكور، دون وقوع أي خسائر بشرية.



