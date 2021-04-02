"إعلام القاهرة" تعقد ملتقًا توظيفيًا لذوي الهمم



كما يتخلل فعاليات الملتقي الذي يعقد في دورته الأولي، عقد وبينار حول دعم وتمكين ذوي الهمم في المجتمع المصري وفقًا لرؤية مصر 2030، ويناقش الآليات العملية للهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لدمج ذوي الهمم في نسيج التنمية المجتمعية المستدامة، وبحث فرص وتحديات برامج ومبادرات المسئولية الاجتماعية للمؤسسات القدمة في هذا المجال الإنساني.



تقام فعاليات الملتقي؛ تحت رعاية الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتورة هويدا مصطفي، عميد كلية الإعلام، والدكتورة داليا عبد الله، رئيسة قسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية؛ بحضور عدد من أساتذة الإعلام والعلاقات العامة بالكلية، والدكتور علاء بلبع، العميد السابق لكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة ومؤسس المبادرة المجتمعية الخيرية "لا إعاقة".



وصمم قسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية استمارة إلكترونية يجب ملئها من قبل راغبي التقدم لوظائف الملتقي من ذوي الهمم؛ عبر الرابط الإلكتروني التالي: وصمم قسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية استمارة إلكترونية يجب ملئها من قبل راغبي التقدم لوظائف الملتقي من ذوي الهمم؛ عبر الرابط الإلكتروني التالي: اضغط هنا





تعقد كلية الإعلام جامعة القاهرة يوم الخميس المقبل، بقاعة مؤتمرات الكلية، ملتقًا توظيفيًا لذوي القدرات الخاصة، تحت شعار" مش هنكمل غير بيك" بمشاركة عدد من الشركات العاملة في مجال الأجهزة التعويضية والتكميلية لذوي الهمم.