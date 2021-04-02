إيناس عبدالدايم: الثقافة تم إحيائها بشكل كبير في عهد السيسي (فيديو)

قالت إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن الثقافة تم إحيائها بشكل كبير في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتة إلى أنه تم إنجاز عدد كبير من المشروعات الثقافية خلال السنوات الأخيرة.





وأشارت "عبدالدايم"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، اليوم الجمعة، إلى أن الدولة المصرية تستكمل اليوم المشروع الثقافي العظيم الذي أسسه ثروت عكاشة بالتوسع في كثير من المنشآت الثقافية على مستوى محافظات مصر، ونجوعها.





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وافتتح أمس الخميس الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، بمشاركة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، لقاءً فكريًا يحمل عنوان "ثروت عكاشة.. بين السياسة والثقافة"، وذلك في سياق الاحتفالات الجارية بمئوية الدكتور ثروت عكاشة؛ وزير الثقافة الأسبق ورائد النهضةً الثقافيةً الكبرى في مصر المعاصرةً.





وشارك في الندوة الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، من خلال رسالة مسجلة، والدكتور أحمد عكاشة الطبيب النفسي العالمي وشقيق الراحل الدكتور ثروت عكاشة، والأستاذة إنصاف أوهيبة؛ ممثلة مؤسسة أندريه مالرو بمداخلة افتراضية من مقر المؤسسة في باريس. كما حضرت الندوة السيدة نورا عكاشة ابنة الراحل الدكتور ثروت عكاشة.



