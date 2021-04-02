انطلاق بطولة كأس مصر للكاراتيه التقليدي بمشاركة 2500 لاعبا ولاعبة من الأندية ومراكز الشباب

انطلقت أمس الخميس فاعليات بطولة كأس مصر للكاراتيه التقليدي لجميع الأعمار السنية ضمن خطة النشاط الرياضي لموسم 2020 – 2021 والتي ينظمها الاتحاد برئاسة المستشار رامي المكاوي وتستمر منافساتها حتى يوم السبت المقبل وتقام الفاعليات على الصالة المغطاة بجامعة حلوان.

وأعلن اتحاد الكاراتيه التقليدي أن عدد المشاركين في بطولة كأس مصر 2500 لاعبا ولاعبة بجميع الأعمار السنية من الأندية ومراكز الشباب والاكاديميات المسجلة بالاتحاد، كما يشارك في البطولة 84 حكما.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه التقليدي، تعيين أحمد محمد أحمد عضو المجلس مشرفًا على البطولة، والدكتور أيمن يونس عضو اللجنة الفنية ومدرب منتخب مصر مديرًا للبطولة، وسنسي عبدالفتاح حسن نائبا.

وكشف اللواء جمال الطحلاوي المدير التنفيذي لاتحاد الكاراتية التقليدي أنه تم وضع اجراءات احترازية كبيرة خلال البطولة، ومنها التباعد الإجتماعي وتأمين اللاعبين والمدربين وجميع المشاركين في البطولة بالكشف الحراري والتعقيم الشامل والمستمر وتم توفير طاقم طبي وسيارة أسعاف، والتأكيد على أولياء أمور اللاعبين بالتواجد في المدرجات وفقا لقواعد التباعد الإجتماعي.

وتم تقسيم المنافسات وفاعليات البطولة على النحو التالي:

اليوم الأول.. للمراحل السنية فوق 17 عاما وتحت 20 عاما وفوق 21 عاما والقدرات الخاصة بنين وبنات في منافسات (الكاتا الفردي - الكاتا الجماعي – أنبوبنين – أنبو مختلط – كوجو كوميتيه – فوكو جو – أيبون شوبو – كوميتيه جماعي) رجال وسيدات.

اليوم الثاني.. للمراحل العمرية تحت 12 و13 و15 سنة بنين وبنات في مسابقات ( كاتا فردي - كاتا جماعي – انبو بنين – كوجو كوميتيه كبار – فوكو جودور كاتا – دور كوجو كوميتيه).

اليوم الأخير.. للمراحل النسية 6 و8 و10 سنوات وتقام الفاعليات بنظام المهرجان براعم في مسابقات (كاتا فردي - كاتا جماعي – أنبو بنين – انبو مختلط – كوجو كوميتيه أطفال.

وأعلن اتحاد الكاراتيه عن جوائز البطولة والتي تتضمن كلا من، مسابقة الكاتا الفردي لكل الأعمار ستقام بنظام المهرجان ويتم توزيع كأس لأول الأوائل وباقي المراكز سيتم منحهم ميداليات وشهادات، أما المسابقات الفردية والجماعية الأخرى سيمنح كأس واحد فقط للاعب بجانب المداليات والشهادات.