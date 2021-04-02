Advertisements

انطلاق بطولة كأس مصر للكاراتيه التقليدي بمشاركة 2500 لاعبا ولاعبة من الأندية ومراكز الشباب

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:51 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

انطلقت أمس الخميس فاعليات بطولة كأس مصر للكاراتيه التقليدي لجميع الأعمار السنية ضمن خطة النشاط الرياضي لموسم 2020 – 2021  والتي ينظمها الاتحاد برئاسة المستشار رامي المكاوي وتستمر منافساتها حتى يوم السبت المقبل وتقام الفاعليات على الصالة المغطاة بجامعة حلوان.

وأعلن اتحاد الكاراتيه التقليدي أن عدد المشاركين في بطولة كأس مصر 2500 لاعبا ولاعبة بجميع الأعمار السنية من الأندية ومراكز الشباب والاكاديميات المسجلة بالاتحاد، كما يشارك في البطولة 84 حكما.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه التقليدي، تعيين أحمد محمد أحمد عضو المجلس مشرفًا على البطولة، والدكتور أيمن يونس عضو اللجنة الفنية ومدرب منتخب مصر مديرًا للبطولة، وسنسي عبدالفتاح حسن نائبا.

وكشف اللواء جمال الطحلاوي المدير التنفيذي لاتحاد الكاراتية التقليدي أنه تم وضع اجراءات احترازية كبيرة خلال البطولة، ومنها التباعد الإجتماعي وتأمين اللاعبين والمدربين وجميع المشاركين في البطولة بالكشف الحراري والتعقيم الشامل والمستمر وتم توفير طاقم طبي وسيارة أسعاف، والتأكيد على أولياء أمور اللاعبين بالتواجد في المدرجات وفقا لقواعد التباعد الإجتماعي.

وتم تقسيم المنافسات وفاعليات البطولة على النحو التالي:

اليوم الأول.. للمراحل السنية فوق 17 عاما وتحت 20 عاما وفوق 21 عاما والقدرات الخاصة بنين وبنات في منافسات (الكاتا الفردي - الكاتا الجماعي – أنبوبنين – أنبو مختلط – كوجو كوميتيه – فوكو جو – أيبون شوبو – كوميتيه جماعي) رجال وسيدات.

اليوم الثاني.. للمراحل العمرية تحت 12 و13 و15 سنة بنين وبنات في مسابقات ( كاتا فردي  - كاتا جماعي – انبو بنين – كوجو كوميتيه كبار – فوكو جودور كاتا – دور كوجو كوميتيه).

اليوم الأخير.. للمراحل النسية 6 و8 و10 سنوات وتقام الفاعليات بنظام المهرجان براعم في مسابقات (كاتا فردي  - كاتا جماعي – أنبو بنين – انبو مختلط – كوجو كوميتيه أطفال.

وأعلن اتحاد الكاراتيه عن جوائز البطولة والتي تتضمن كلا من، مسابقة الكاتا الفردي لكل الأعمار ستقام بنظام المهرجان ويتم توزيع كأس لأول الأوائل وباقي المراكز سيتم منحهم ميداليات وشهادات، أما المسابقات الفردية والجماعية الأخرى سيمنح كأس واحد فقط للاعب بجانب المداليات والشهادات.

أخبار تهمك

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يومين

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد المريخ السوداني

منذ أقل من ساعة

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

المعاينة الأولية تكشف سبب مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بأوسيم (صورة)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

بعد عرض جنوب إفريقيا.. الأهلي يحدد موعد حسم مصير موسيماني

منذ نصف ساعة

انفصال 6 عربات قطار خلال سيره في أسيوط.. و"الفجر" تكشف كافة التفاصيل

منذ ساعة الا ربع

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

"فقدان الذاكرة وضعف السمع".. استشاري يكشف عن أعراض جديدة لكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

منذ أقل من نصف ساعة

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطط لحسم صفقة الساحر في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 28 دقيقة

الكشف عن مصير ميسي مع برشلونة

منذ ساعة و 8 دقيقة

وسط عدة مفاجأت.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة المريخ بدوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:03 م

العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

10:42 ص

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

10:36 ص

الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

01:27 م

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

02:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة