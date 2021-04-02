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وزير الرياضة يشيد بالاستعدادات النهائية لبطولة العالم للسلاح

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:52 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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أثني الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي الإستعدادات النهائية لبطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 إلى 11 أبريل الجاري.

وقال وزير الشباب والرياضة: " كافة التجهيزات الطبية واللوجستية والفنادق والصالات المستضيفة للبطولة في أهبة الاستعداد لاستقبال كافة الوفود والدول المشاركة ".

ونوه صبحي إلى تشكيل لجنة مصغرة للطوارئ من ممثلي الوزارات المعنية لمتابعة كافة الأعمال التنفيذية ورصد لحظي لسير المنافسات دون أية عوائق من خلال التأكد من توافر كافة التجهيزات اللوجستية والإدارية، مضيفًا أنه تم التنسيق مع ممثلي وزارة السياحة بشأن الفعاليات المصاحبة للبطولة من زيارات وجولات لأبرز المعالم الأثرية، إضافة إلى التنسيق مع الوزارات المعنية لتذليل كافة العقبات.

ومن جانبه، أشار عبد المنعم الحسينى، إلى أن إجمالي عدد المشاركين 1079 لاعبا ولاعبة بالإضافة إلى أكثر من 500 مدرب وإدارى للشباب والناشئين المشاركين، موضحًا أن مصر مشاركة في البطولة بـ42 لاعبا ولاعبة.

وكان قد عقد صباح أمس مؤتمرًا صحيفًا للإعلان عن كافة تفاصيل البطولة بحضور عبد المنعم الحسينى، رئيس الاتحاد المصري للسلاح، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، إضافة إلى مشاركة رؤساء الاتحادات الوطنية للسلاح في 80 دولة المشاركة في منافسات البطولة للحديث عن الخطة الطبية للبطولة.

من المقرر أن يستضيف مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولة كافة منافسات وفعاليات البطولة وذلك على الأربع صالات 1، 2، 3، 4 باستاد القاهرة الدولى، كما تم الانتهاء من تجهيزات محيط الصالات المغطاة المستضيفة للبطولة بغرف متنقلة لتغيير الملابس لجميع الفرق المشاركة، كما تم تحديد صالتين للتدريب أحدهما صالة الخماسي الحديث والأخرى تم تجهيزها في الهواء الطلق وتسع لعدد يتراوح من 12 إلى 16 ملعب تدريب للفرق المشاركة وذلك في ضوء متطلبات الاتحاد الدولى للسلاح.

وتضم قائمة الدول المشاركة في بطولة العالم للسلاح كلا من: "الجزائر وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبوليفيا وبلغاريا والبرازيل وكندا وكاب فيردى وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا والدنمارك وإيستونيادو فنلندا وجمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وغانا واليونان والصين وإيران والعراق وأيسلندا وأيرلندا وإسرائيل وجاميكا والأردن وكازاخستان وليبيا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبرج وكاراجيسزتان وكوريا والكويت ولاتفيا ومولدوفا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا وجزيرة أيسلندا ومقدونيا ونيكواجو وهولندا وعمان وبنما وبراجواى وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وبورتريكو وقطر ورومانيا وروسيا وأفريقيا الوسطى وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسنغال والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزباكستان وفينزويلا وتوجو بالإضافة إلى مصر والهند وأوغندا.

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