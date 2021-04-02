Advertisements

تذكرتي وبريزنتيشن ينظمان بطولة العالم للسلاح..ورئيس الاتحاد الدولي:انتظرو بطولة متكاملة في مصر

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:53 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

تنطلق غدا بطولة العالم للسلاح والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 حتى 11 أبريل الجارى وتم اسناد تنظيم البطولة الي شركتي تذكرتي وبريزنتيشن برئاسة منتصر النبراري وذلك بحضور عدد من المسئولين ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة إضافة إلى مشاركة رؤساء الاتحادات الوطنية للسلاح فى 80 دولة المشاركة فى منافسات البطولة للحديث عن الخطة الطبية للبطولة.

أثنى وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي علي تنظيم شركتي بريزنتيشن وتذكرتي لبطولة العالم للسلاح بعد النجاحات التي حققتها الشركتين من قبل في بطولة امم افريقيا للشباب من حفل قرعة وافتتاح وختام ونفس الامر للحدث الاهم وهو كأس العالم لكرة اليد.

كما اشاد رئيس الاتحاد الدولي للعبة السلاح بمصر بعد رؤيته للتجهيزات والتنظيم داخل الملاعب وفنادق الاقامة مؤكدا ان العالم سيري بطولة متكاملة في مصر.

 

تقام بطولة العالم للسلاح بنظام الفقاعة الطبية التى تطبق فى البطولة للحماية من فيروس كورونا ونظام المسابقة.

 

وتضم قائمة الدول المشاركة فى بطولة العالم للسلاح كلا من: "الجزائر وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبوليفيا وبلغاريا والبرازيل وكندا وكاب فيردى وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وجمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وغانا واليونان والصين وإيران والعراق وايسلندا وايرلندا وإسرائيل وجاميكا والأردن وكازاخستان وليبيا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبرج وكراجستان وكوريا والكويت ولاتفيا ومولدوفا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا وو جزيرة ايسلندا ومقدونيا ونيكواجو وهولندا وعمان وبنما وباراجواي وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وبورتوريكو وقطر ورومانيا وروسيا وأفريقيا الوسطى وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسنغال والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزباكستان وفينزويلا وتوجو بالإضافة إلى مصر والهند وأوغندا.

أخبار تهمك

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

انفصال 6 عربات قطار خلال سيره في أسيوط.. و"الفجر" تكشف كافة التفاصيل

منذ أقل من ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد المريخ السوداني

منذ ساعة

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن مصير ميسي مع برشلونة

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يومين

الأهلي يخطط لحسم صفقة الساحر في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

بعد عرض جنوب إفريقيا.. الأهلي يحدد موعد حسم مصير موسيماني

منذ نصف ساعة

المعاينة الأولية تكشف سبب مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بأوسيم (صورة)

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعة

"فقدان الذاكرة وضعف السمع".. استشاري يكشف عن أعراض جديدة لكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

منذ أقل من نصف ساعة

وسط عدة مفاجأت.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة المريخ بدوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:03 م

العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

10:42 ص

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

10:36 ص

الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

01:27 م

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

02:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة