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هكذا هنأ حمدي المرغني سارة درزاوي بعيد ميلادها

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر
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هنأ الفنان حمدي الميرغني الفنانة سارة درزاوى بمناسبة عيد ميلادها ،ونشر صورة لهما من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب الميرغني معلقا على الصورة:"كل سنه وانتي طيبه ياسارة ويارب تبقي سنه حلوه عليكي وتحققي فيها كل اللي بتحلمي بيه يارب ".


يذكر أن آخر أعمال حمدى الميرغنى مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة أوس أوس وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار وعدد كبير من نجوم الفن.

المسلسل بطولة صلاح عبد الله ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد، وحنان سليمان، ورحاب الجمل ونهى عابدين ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.

ويعد مسلسل "اتنين في الصندوق" البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذين حققا شهرة واسعة خلال السنوات الماضية.

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