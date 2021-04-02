العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

أنقذت ركاب 6 عربات من قطار النوم 82 المتوجه من القاهرة إلى أسوان قبل دخوله محطة أسيوط.





وجاء ذلك بعد أن انفصلت العربات من القطار وتوقفت بمحطة منقباد بمحافظة أسيوط وأكمل القطار طريقه حتى وصل محطة قطار أسيوط.





ويرجع الحادث إلى حدوث كسر بالقاطرة التي تقطر العربات ببعضها خلال رحلة القطار مرجحة أن يكون ذلك بسبب سوء الصيانة وعدم فحصها قبل قيام القطار برحلته.