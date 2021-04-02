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العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"
الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:03 م
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أنقذت ركاب 6 عربات من قطار النوم 82 المتوجه من القاهرة إلى أسوان قبل دخوله محطة أسيوط.
وجاء ذلك بعد أن انفصلت العربات من القطار وتوقفت بمحطة منقباد بمحافظة أسيوط وأكمل القطار طريقه حتى وصل محطة قطار أسيوط.
ويرجع الحادث إلى حدوث كسر بالقاطرة التي تقطر العربات ببعضها خلال رحلة القطار مرجحة أن يكون ذلك بسبب سوء الصيانة وعدم فحصها قبل قيام القطار برحلته.
وتعرض القطار رقم ٨٢ المتجه من القاهرة إلى أسوان، لانفصال ٦ عربات، أثناء سيره عند قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط، اليوم الجمعة.
ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو خسائر بشرية.
وتلقت محافظة أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات الأزمات والكوارث، بانفصال ٦ عربات من القطار رقم ٨٢ المتجه من القاهرة إلى أسوان، أثناء سيره عند قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط، في الثالثة والنصف صباحا.
وانتقل المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد أسيوط، وبرفقته قوات الدفاع المدني والإنقاذ والإسعاف، وقوات الشرطة، واستدعي جرار من محطة أسيوط، وسحب العربات المنفصلة، وتوصيلها بالقطار المذكور، دون وقوع أي خسائر بشرية.
وقال الطيبي، إن حركة القطارات لم تتأثر بالواقعة، ولم يتجاوز معدل التأخير عن ساعة واحدة، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات لتفادي أي أحداث مشابهة.
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