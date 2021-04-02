روسيا تنفي استخدام "إسكندر" في قره باغ





نفى الكرملين استخدام أرمينيا صواريخ "إسكندر-إم" روسية الصنع خلال الجولة الأخيرة من النزاع مع أذربيجان في إقليم قره باغ، رغم إعلان باكو عن العثور على حطام صاروخين من هذا النوع هناك.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة إن هذه المسألة تعود أولا إلى العسكريين، وليس لديه أي معلومات بشأن ما إذا كانت وزارة الدفاع الروسية تملك أي بيانات مفصلة بشأن الإعلان الأذربيجاني، وما إذا كانت قد أبلغت الرئيس فلاديمير بوتين بها.





وردا على سؤال عما إذا كانت صواريخ "إسكندر" استخدمت خلال النزاع الأخير في قره باغ، أضاف بيسكوف: "تذكرون القصة حول "إسكندر" وأنها (الصواريخ) لم تستخدم خلال النزاع، وهذا أمر مؤكد".





ويأتي ذلك تعقيبا على إعلان الوكالة الوطنية المعنية بتفكيك الألغام في الأراضي الأذربيجانية اليوم عن العثور على أجزاء تعود إلى صاروخين من نوع "إسكندر" في مدينة شوشا التي استعادت القوات الأذربيجانية السيطرة عليها في ختام الجولة الأخيرة من النزاع في قره باغ.





ونفت يريفان استخدامها صواريخ "إسكندر" في قره باغ، وذلك على الرغم من أن رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، سبق أن زعم، متحدثا عن سبب هزيمة بلاده في النزاع، أن صواريخ "إسكندر" التابعة للجيش الأرمني "لم تنفجر أو انفجرت بنسبة 10% فقط".



