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حبس متهم في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمصر القديمة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:16 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بحبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

وأشارت إلى أنه تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة، من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح.

وبالانتقال والفحص تبين وجود خلافات سابقة بين المصاب، وكلٍ من شخصين، مقيمين بدائرة القسم، بسبب خلافات حول الجيرة، وبتاريخ الواقعة وحال تواجدهما بالمنطقة محل سكن المجنى عليه حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهمان على المجنى عليه بالضرب باستخدام 2 سلاح أبيض كانا بحوزتهما محدثان إصابته المشار إليها، ولاذا بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما الأسلحة البيضاء المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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