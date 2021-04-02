تأجيل حفل النور والأمل بالمانسترلي لهذا السبب!

قرر القائمون على حفل فريق "النور والامل"، والذي كان من المقرر اقامته غدًا ، بقصر المانسترلي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية ضمن نشاط المركز الدولى الفنون، تاجيلة الى ١٠ أبريل القادم ، نظرا للاحتفال بموكب نقل المومياوات الملكية .









يترقب العالم كله خلال الساعات المقبلة مشهدا تاريخيا يتابعه العالم أجمع وهو نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارة، اليوم وسط احتفال أسطوري لن يتكرر كثيرًا تنقله على الهواء أكثر من 400 قناة تليفزيونية، بحسب ما أعلنت الحكومة في اجتماعها الأحد الماضي.









يذكر أن وزارة السياحة والآثار قامت بتجهيز موكب المومياوات الملكية وتم ترميمها بشكل كامل بأحدث الطرق العلمية الحديثة، ووضعها داخل كبسولة النيتروجين، ويتم في الوقت الحالي وضع اللمسات الأخيرة تمهيدًا لنقلها إلى المتحف القومى للحضارة المصرية، وتم اتباع جميع طرق الحماية للمومياوات، حيث تم وضع وسائد مصنوعة من مواد طبيعية لا تتفاعل مع مواد التحنيط بالمومياء.



