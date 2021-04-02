سعر الروبل الروسي يرتفع بعد قرار "أوبك+"

ارتفع الروبل الروسي إلى 76 مقابل الدولار في تعاملات فاترة اليوم الجمعة، ليتعافى من أدنى مستوى في أسبوع الذي بلغه في اليوم السابق بعد أن اتفقت مجموعة أوبك+ التي تضم منتجين كبار للنفط في العالم على تخفيف تخفيضات الإنتاج.





وارتفع الروبل 0.3 بالمئة مقابل الدولار إلى 75.99، ليبتعد عن أدنى مستوى في أسبوع البالغ 76.4 الذي لامسه أمس الخميس.





وفي ظل الافتقار إلى الزخم مع إغلاق بورصات رئيسية في عطلة عيد الفصح، وضع الروبل في الاعتبار زيادة ثلاثة بالمئة لخام برنت، خام القياس العالمي للصادرات الرئيسية لروسيا. وجرى تداول برنت في أحدث تعاملات عند 64.65 دولار للبرميل.





وارتفعت أسعار النفط على الرغم من قرار مجموعة أوبك+ بتخفيف قيود الإنتاج بواقع 350 ألف برميل يوميا في مايو، و350 ألف برميل يوميا إضافية في يونيو حزيران، و400 ألف برميل إضافية أو نحو ذلك في يوليو.









لكن الروبل ما زال منخفضا عن مستويات عند نحو 73 مقابل الدولار والتي سجلها قبل وقت قليل من قول الرئيس الأمريكي جو بايدن إن روسيا ستدفع ثمن تدخلها في الانتخابات الأمريكية وهجمات إلكترونية، وهي الاتهامات التي تنفيها موسكو.





ومقابل اليورو، ارتفع الروبل 0.3 بالمئة إلى 89.56.