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من السبت للخميس.. خريطة الطقس وتحذير من هذه الظاهرة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:23 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا السبت الموافق 3 أبريل 2021 وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 8 أبريل 2021.

وحذرت الهيئة في بيان لها، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة، تؤدي الي انخفاض الرؤية الأفقية

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدا السبت:

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

نشاط رياح: على مناطق من جنوب سيناء.

اعتبارا من يوم الأحد الموافق 3 ابريل ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الانحاء بقيم (3_8) درجات مئوية.

يوم الأحد المقبل:

نشاط رياح: على مناطق من أقصي غرب البلاد.

يوم الإثنين المقبل:

أتربة عالقة نهارا: على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد.

نشاط رياح: على مناطق من أقصي غرب البلاد.

يوم الثلاثاء المقبل:

أتربة عالقة نهارا: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد.

نشاط رياح: على مناطق من أقصي غرب البلاد ومثيرة للأتربة.

يوم الأربعاء المقبل:

أتربة عالقة نهارا: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

يوم الخميس المقبل:

أتربة عالقة نهارا: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

نشاط رياح: على مناطق من جنوب البلاد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.
من السبت للخميس.. خريطة الطقس وتحذير من هذه الظاهرة
من السبت للخميس.. خريطة الطقس وتحذير من هذه الظاهرة

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