من السبت للخميس.. خريطة الطقس وتحذير من هذه الظاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا السبت الموافق 3 أبريل 2021 وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 8 أبريل 2021.





وحذرت الهيئة في بيان لها، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة، تؤدي الي انخفاض الرؤية الأفقية





وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:





غدا السبت:





شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.





نشاط رياح: على مناطق من جنوب سيناء.





اعتبارا من يوم الأحد الموافق 3 ابريل ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الانحاء بقيم (3_8) درجات مئوية.





يوم الأحد المقبل:





نشاط رياح: على مناطق من أقصي غرب البلاد.





يوم الإثنين المقبل:





أتربة عالقة نهارا: على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد.





نشاط رياح: على مناطق من أقصي غرب البلاد.





يوم الثلاثاء المقبل:





أتربة عالقة نهارا: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد.





نشاط رياح: على مناطق من أقصي غرب البلاد ومثيرة للأتربة.





يوم الأربعاء المقبل:





أتربة عالقة نهارا: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.





يوم الخميس المقبل:





أتربة عالقة نهارا: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.





نشاط رياح: على مناطق من جنوب البلاد.



