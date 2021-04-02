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من السبت للخميس.. خريطة الطقس وتحذير من هذه الظاهرة
الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:23 م
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا السبت الموافق 3 أبريل 2021 وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 8 أبريل 2021.
وحذرت الهيئة في بيان لها، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة، تؤدي الي انخفاض الرؤية الأفقية
وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:
غدا السبت:
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.
نشاط رياح: على مناطق من جنوب سيناء.
اعتبارا من يوم الأحد الموافق 3 ابريل ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الانحاء بقيم (3_8) درجات مئوية.
يوم الأحد المقبل:
نشاط رياح: على مناطق من أقصي غرب البلاد.
يوم الإثنين المقبل:
أتربة عالقة نهارا: على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد.
نشاط رياح: على مناطق من أقصي غرب البلاد.
يوم الثلاثاء المقبل:
أتربة عالقة نهارا: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد.
نشاط رياح: على مناطق من أقصي غرب البلاد ومثيرة للأتربة.
يوم الأربعاء المقبل:
أتربة عالقة نهارا: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.
يوم الخميس المقبل:
أتربة عالقة نهارا: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.
نشاط رياح: على مناطق من جنوب البلاد.
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.
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