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رسالة نائب رئيس الزمالك للاعبين قبل موقعة المولودية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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عقد المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الجزائر، جلسة مع لاعبي الفريق بعد نهاية التدريب الذي أقيم على ملعب 5 جويلية بالجزائر.

 

وحرص رئيس البعثة على تحفيز اللاعبين والتأكيد على ثقة إدارة النادي في إمكانياتهم وقدراتهم الفنية والبدنية لتحقيق الفوز على المولودية.

 

وطلب رئيس البعثة من اللاعبين بذل أقصى جهد وتقديم عرض يليق باسم نادي الزمالك.

 

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له غدا السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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