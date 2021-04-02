السياحة: وكالات الأنباء تبوأوا أماكنهم لنقل حدث المومياوات الملكية

كشفت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة، اللمسات الأخيرة استعدادا لموكب نقل المومياوات الملكية غدا، مشيرة إلى أن كل أنظار العالم تتوجه إلى مصر بسبب هذا الحدث.





وأشارت "غادة"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "DMC"، اليوم الجمعة، إلى أن وكالات الأنباء والإعلاميين تبوأوا أماكنهم لنقل الحدث على صفحاتهم ووكالاتهم الإخبارية، لافتة إلى أنهم قاموا بشراء بعض المساحات الإعلانية العالمية لعرض الحدث على العالم.



