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انتصار السيسي: يوم اليتيم يعكس الحب والتآلف والرحمة بقلوبنا جميعا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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دعت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة يوم اليتم، جميع المصريين للمشاركة بهذا اليوم ومد يد العون للأيتام.

وكتبت السيدة انتصار السيسي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إن يوم اليتيم يعتبر من أهم الأيام التي تعكس الحب والتآلف والرحمة في قلوبنا جميعًا تجاه أبنائنا وبناتنا الذين فقدوا أقرب الناس إليهم، فلنكن لهم يد العون التي ترسم البسمة على شفاههم وتضمن لهم مستقبلا آمنا ومشرقا".

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